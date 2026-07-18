Aditya Dhar: निर्देशक आदित्य धर (aditya dhar ) अपनी हालिया फिल्म 'धुरंधर' की सफलता के बाद एक बार फिर चर्चा में हैं। फिल्म की कामयाबी के बाद अब फैंस यह जानना चाहते हैं कि उनका अगला प्रोजेक्ट क्या होगा। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने सोशल मीडिया और फेसबुक लाइव के जरिए आदित्य धर की संभावित अगली फिल्म को लेकर बड़ा संकेत दिया है।