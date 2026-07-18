संजय दत्त ने अपनी रिहाई का जिक्र करते हुए भावुक भी हो गए। उन्होंने बताया कि जब वह अंतिम बार जेल से बाहर आए तो वह उनकी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन था। हालांकि उस पल उन्हें अपने पिता और अभिनेता सुनील दत्त की बहुत याद आई।संजय ने कहा कि अगर उनके पिता उस समय जीवित होते तो शायद सबसे ज्यादा खुश वही होते। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार इंसान की सबसे बड़ी ताकत होता है और इसकी अहमियत कभी कम नहीं आंकनी चाहिए।