18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘सैयारा’ के पहली एनिवर्सरी पर मेकर्स ने फैंस को दिया बड़ा तोहफा, अहान पांडे-अनीत पड्डा के साथ लॉन्च हुआ स्पेशल कलेक्टर एडिशन LP

Saiyaara Film first anniversary: अहान पांडे और अनीत पड्डा ने अपनी पहली एनिवर्सरी बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट की, जिसे उन्होंने 'सैयारा डे' के रूप में मनाया और अब फोटोज सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 18, 2026

Saiyaara Film

Saiyaara Film (सोर्स: instagram-yrf)

Saiyaara Film first anniversary: बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कामयाबी हासिल करने वाली फिल्म 'सैयारा' ने अपनी रिलीज के एक साल पूरे कर लिए हैं। इस खास अवसर को यादगार बनाने के लिए यशराज फिल्म्स ने लंदन के फेमस 'वेम्बली स्टेडियम' में फिल्म का स्पेशल कलेक्टर एडिशन विनाइल LP लॉन्च किया। फिल्म के लीड स्टार अहान पांडे और अनीत पड्डा भी इस इवेंट का हिस्सा बने। इसमें खास बात ये रही कि यही स्टेडियम फिल्म की कहानी का सबसे इमोशनल और यादगार हिस्सा भी था।

म्यूजिक और इमोशनल कहानी

एक साल पहले रिलीज हुई इस रोमांटिक फिल्म ने दुनियाभर में 580 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया था। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने अपने म्यूजिक और इमोशनल कहानी के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। अब उसी सफर को याद करते हुए पूरी टीम फिर से वेम्बली पहुंची, जहां फिल्म का क्लाइमैक्स फिल्माया गया था।

बता दें, अहान पांडे और अनीत पड्डा ने सोशल मीडिया पर कई फोटोज शेयर करते हुए लिखा,"सैयारा का एक साल वाणी और कृष फिर से वेम्बली में। ऐसा लगता है जैसे ये मोमेंट पहले से तय था।" दोनों स्टार्स ने दर्शकों का आभार जताते हुए कहा कि फिल्म को मिला प्यार उनके लिए बेहद खास है।

फिल्म के फेमस गानों के साथ बैकग्राउंड स्कोर और कई यादगार डायलॉग्स

निर्देशक 'मोहित सूरी' ने इस अवसर पर कहा कि किसी भी प्रेम कहानी की सबसे बड़ी ताकत उसका म्यूजिक होता है। उनके मुताबिक, 'सैयारा' के गानों ने फिल्म की भावनाओं को दर्शकों तक पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि ये विनाइल LP सिर्फ गानों का मोमेंट नहीं, बल्कि उन यादों को दोबारा महसूस करने का माध्यम है, जिन्हें दर्शकों ने फिल्म के साथ जिया।

यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी ने बताया कि 'सैयारा' उनके लिए एक बेहद खास प्रोजेक्ट रही, क्योंकि इसके जरिए स्टूडियो ने रोमांटिक फिल्मों की दुनिया में नई शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस कलेक्टर एडिशन को इस तरह तैयार किया गया है ताकि फैंस आने वाले सालों तक फिल्म और उसके म्यूजिक को संजोकर रख सकें। इस पर स्पेशल विनाइल LP में फिल्म के सभी फेमस गानों के साथ बैकग्राउंड स्कोर और कई यादगार डायलॉग्स भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इसमें फिल्म से जुड़ी एक विशेष डायरी, एक्सक्लूसिव इंक पेन और किरदारों से बेस्ड बुकमार्क भी दिए गए हैं, जिससे ये कलेक्टर एडिशन फैंस के लिए और भी खास बन गया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Jul 2026 01:29 pm

Published on:

18 Jul 2026 01:29 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘सैयारा’ के पहली एनिवर्सरी पर मेकर्स ने फैंस को दिया बड़ा तोहफा, अहान पांडे-अनीत पड्डा के साथ लॉन्च हुआ स्पेशल कलेक्टर एडिशन LP

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धरम जी मेरे लिए सबकुछ थे’ पति की याद में छलके हेमा मालिनी के आंसू, रिएलिटी शो से वीडियो आया सामने

Hema Malini emotional remember after husband Dharmendra death said he is my everything
बॉलीवुड

‘मैं अब चुप नहीं रहूंगी’, ओवेरियन कैंसर के आखिरी स्टेज पर पहुंचकर अभिनेत्री नफीसा अली का बेबाक बयान, बोलीं- परिवार के लिए मैसेज देकर जाना है

Nafisa Ali
बॉलीवुड

‘सोनम वांगचुक को पुलिस ने किया किडनैप’ आर्य बब्बर का फूटा गुस्सा, विशाल ददलानी ने जबरदस्ती उठाने को बताया कायरता

Arya babbar Outraged Sonam Wangchuk kidnapped by Delhi Police vishal dadlani Calls Forced Abduction Act of Cowardice
बॉलीवुड

कब रिलीज होगी SS राजामौली की फिल्म ‘वाराणसी’, किस बारे में होगी कहानी? प्रियंका चोपड़ा को ‘आग’ बताते हुए क्या बोले डायरेक्टर

ss rajamouli varanasi priyanka chopra new look standalone film update
मनोरंजन

आमिर खान की लॉरेंस बिश्नोई को धमकी के बाद मुंबई पुलिस का रिएक्शन आया सामने, पोस्ट की कर रहे जांच

Aamir khan receives threat from lawrence bishnoi brother arzoo bishnoi On third marriage love jihaad
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.