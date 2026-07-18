यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी ने बताया कि 'सैयारा' उनके लिए एक बेहद खास प्रोजेक्ट रही, क्योंकि इसके जरिए स्टूडियो ने रोमांटिक फिल्मों की दुनिया में नई शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस कलेक्टर एडिशन को इस तरह तैयार किया गया है ताकि फैंस आने वाले सालों तक फिल्म और उसके म्यूजिक को संजोकर रख सकें। इस पर स्पेशल विनाइल LP में फिल्म के सभी फेमस गानों के साथ बैकग्राउंड स्कोर और कई यादगार डायलॉग्स भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इसमें फिल्म से जुड़ी एक विशेष डायरी, एक्सक्लूसिव इंक पेन और किरदारों से बेस्ड बुकमार्क भी दिए गए हैं, जिससे ये कलेक्टर एडिशन फैंस के लिए और भी खास बन गया है।