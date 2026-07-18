SS Rajamouli Varanasi Movie Update: एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' रिलीज से पहले ही लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी, लेकिन इसकी कहानी, स्टारकास्ट और विजुअल स्केल को लेकर दर्शकों में अभी से जबरदस्त उत्सुकता है। हाल ही में राजामौली ने फ्रांस में आयोजित एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल के दौरान फिल्म से जुड़े कई अहम खुलासे किए।