आमिर खान को तीसरी शादी के बाद दी लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने धमकी? ‘लव जिहाद’ का लगाया आरोप

आमिर खान को मिली धमकी
Aamir Khan Lawrence Bishnoi gang threat: दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ चल रहे सोनम वांगचुक के अनशन ने जहां देश भर में हलचल मचा रखी है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद चौंकाने वाली और डराने वाली खबर सामने आ रही है। सुपरस्टार सलमान खान को लंबे समय से निशाना बनाने के बाद, अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Lawrence Bishnoi Gang) के निशाने पर बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान (Aamir Khan) आ गए हैं।
सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग के कथित सदस्यों- आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई की तरफ से एक पोस्ट और ऑडियो जारी कर आमिर खान को सीधे तौर पर धमकी दी गई है। हालांकि, हमारा न्यूज पोर्टल इस वायरल सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से शेयर की गई इस कथित पोस्ट में बेहद कड़े और डराने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पोस्ट में लिखा है। इसमें लिखा गया है, "जय श्री राम, जय सीता राम। मैं आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई (लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप)। ये जो हमारी संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जवाब बहुत जल्द इसको दिया जाएगा। ये चीज हमारे सनातन धर्म में और देश के खिलाफ है। हमारा, हमारे भाई-बहनों और देशवासियों से वादा है कि जो भी इस घटिया हरकत को बढ़ावा देगा, उसको हम अपने तरीके से जवाब देंगे। ये जो स्टारडम के नाम पर इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, इनकी हम सांसें दबा लेंगे।"
वहीं, मुंबई पुलिस का भी इस मामले पर बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि उन्हें एक्टर आमिर खान या उनकी टीम से कथित धमकी के बारे में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस को मीडिया रिपोर्ट से इस कथित धमकी के बारे में पता चला और वह फेसबुक पोस्ट की जांच कर रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी इस बात की जांच शुरू कर दी है कि क्या यह धमकी आमिर खान या उनकी टीम को भेजी गई थी। औपचारिक शिकायत मिलने के बाद आगे की जांच की जाएगी।
बता दें, जब से आमिर खान ने गौरी स्प्रैट (Gauri Spraat) के साथ तीसरी शादी करके अपना घर बसाया है, तभी से वह लगातार विवादों और मुश्किलों में घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक उनकी इस शादी का जमकर विरोध किया जा रहा है। अब इस धमकी के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है और आमिर खान के फैंस उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां जल्द ही इस धमकी भरे संदेश की जांच शुरू कर सकती हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग