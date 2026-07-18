आमिर खान को तीसरी शादी के बाद दी लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने धमकी? ‘लव जिहाद’ का लगाया आरोप

लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से शेयर की गई इस कथित पोस्ट में बेहद कड़े और डराने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पोस्ट में लिखा है। इसमें लिखा गया है, "जय श्री राम, जय सीता राम। मैं आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई (लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप)। ये जो हमारी संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जवाब बहुत जल्द इसको दिया जाएगा। ये चीज हमारे सनातन धर्म में और देश के खिलाफ है। हमारा, हमारे भाई-बहनों और देशवासियों से वादा है कि जो भी इस घटिया हरकत को बढ़ावा देगा, उसको हम अपने तरीके से जवाब देंगे। ये जो स्टारडम के नाम पर इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, इनकी हम सांसें दबा लेंगे।"