18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

आमिर खान को तीसरी शादी के बाद दी लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने धमकी? ‘लव जिहाद’ का लगाया आरोप

आमिर खान ने 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की थी। जिसे सोशल मीडिया पर लव जिहाद का नाम दिया गया था। अब इसी को लेकर लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने एक्टर को धमकी दी है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jul 18, 2026

Aamir khan receives threat from lawrence bishnoi brother arzoo bishnoi On third marriage love jihaad

आमिर खान को मिली धमकी

Aamir Khan Lawrence Bishnoi gang threat: दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ चल रहे सोनम वांगचुक के अनशन ने जहां देश भर में हलचल मचा रखी है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद चौंकाने वाली और डराने वाली खबर सामने आ रही है। सुपरस्टार सलमान खान को लंबे समय से निशाना बनाने के बाद, अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Lawrence Bishnoi Gang) के निशाने पर बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान (Aamir Khan) आ गए हैं।

सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग के कथित सदस्यों- आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई की तरफ से एक पोस्ट और ऑडियो जारी कर आमिर खान को सीधे तौर पर धमकी दी गई है। हालांकि, हमारा न्यूज पोर्टल इस वायरल सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

आमिर खान को मिली धमकी

लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से शेयर की गई इस कथित पोस्ट में बेहद कड़े और डराने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पोस्ट में लिखा है। इसमें लिखा गया है, "जय श्री राम, जय सीता राम। मैं आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई (लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप)। ये जो हमारी संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जवाब बहुत जल्द इसको दिया जाएगा। ये चीज हमारे सनातन धर्म में और देश के खिलाफ है। हमारा, हमारे भाई-बहनों और देशवासियों से वादा है कि जो भी इस घटिया हरकत को बढ़ावा देगा, उसको हम अपने तरीके से जवाब देंगे। ये जो स्टारडम के नाम पर इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, इनकी हम सांसें दबा लेंगे।"

आमिर खान की धमकी पर मुंबई पुलिस का बयान

वहीं, मुंबई पुलिस का भी इस मामले पर बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि उन्हें एक्टर आमिर खान या उनकी टीम से कथित धमकी के बारे में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस को मीडिया रिपोर्ट से इस कथित धमकी के बारे में पता चला और वह फेसबुक पोस्ट की जांच कर रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी इस बात की जांच शुरू कर दी है कि क्या यह धमकी आमिर खान या उनकी टीम को भेजी गई थी। औपचारिक शिकायत मिलने के बाद आगे की जांच की जाएगी।

बता दें, जब से आमिर खान ने गौरी स्प्रैट (Gauri Spraat) के साथ तीसरी शादी करके अपना घर बसाया है, तभी से वह लगातार विवादों और मुश्किलों में घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक उनकी इस शादी का जमकर विरोध किया जा रहा है। अब इस धमकी के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है और आमिर खान के फैंस उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां जल्द ही इस धमकी भरे संदेश की जांच शुरू कर सकती हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Jul 2026 10:55 am

Published on:

18 Jul 2026 10:31 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आमिर खान को तीसरी शादी के बाद दी लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने धमकी? ‘लव जिहाद’ का लगाया आरोप

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कब रिलीज होगी SS राजामौली की फिल्म ‘वाराणसी’, किस बारे में होगी कहानी? प्रियंका चोपड़ा को ‘आग’ बताते हुए क्या बोले डायरेक्टर

ss rajamouli varanasi priyanka chopra new look standalone film update
मनोरंजन

“अपने होठों में इंजेक्शन लगवाओ”, दीया मिर्जा ने बताया बॉलीवुड का सच, आदमियों के कमेंट्स पर बयां किया दर्द

Dia Mirza reveals on Bollywood truth and pain caused by men comments Get injections in your lips
बॉलीवुड

‘नारद मुनि’ के कॉस्ट्यूम में कैसी लगती थीं रेखा? हेमा मालिनी ने सुनाया 50 साल पुराना किस्सा

Hema Malini big reveal on Rekha childhood dance and How did Rekha looks in Narad Muni costume
बॉलीवुड

PM मोदी संग मुलाकात से लेकर, SRK के साथ गुपचुप निकाह तक, ‘वाराणसी’ एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी 5 कॉन्ट्रोवर्सीज

Priyanka Chopra Controversies
बॉलीवुड

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर ऋतिक रोशन ने दिया बड़ा बयान, सपोर्ट करते हुए दर्द किया बयां

Hrithik Roshan supports Sonam Wangchuk hunger strike said i know student trauma very well
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.