धीरज का जवाब सुनते ही आकांक्षा चमोला नाराज हो गईं। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी से ऐसा संदेश जाता है मानो वह किसी को शारीरिक रूप से असहज कर रही हों, जबकि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। आकांक्षा ने धीरज के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी के व्यवहार को इस तरह सार्वजनिक रूप से जज करना उचित नहीं है।