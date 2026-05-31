असद के एनकाउंटर पर बोले-संगीत सोम मर्डर करने वालों का यही अंजाम होगा, बकरीद पर की थी सूर्या की हत्या

Surya Murder Case: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुए चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया है। इस कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के बड़े नेता संगीत सोम ने गाजियाबाद पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ करते हुए एक बड़ा और तीखा बयान दिया है। संगीत सोम ने कहा कि जो लोग कुर्बानी के नाम पर हत्याएं करते हैं, उनका अंजाम ऐसा ही होना चाहिए।