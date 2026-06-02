3 साल के बेटे को पीठ से बांधकर 80 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ी महिला, आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर 6 घंटे तक चला हंगामा

पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर ने बताया कि सुबह हमें सूचना मिली कि एक महिला अपने बच्चों के साथ टावर पर चढ़ गई है। इस सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस फायर सेफ्टी के सीओ अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हम लोगों ने महिला से संपर्क साधने की कोशिश की। हमने लाउडस्पीकर के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर महिला तक पहुंचा। उससे हमारी बात हुई। उसने अपनी बातें रखी। उसकी जो डिमांड थी। हमने सुना पूरा प्रकरण यह है कि महिला तरबगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वह पहले से शादीशुदा है। उसके चार बच्चे हैं। उसका अपने पति से विवाद चल रहा है। वह अपने पति के साथ नहीं रहती है। उसका उसी के बगल के गांव के एक व्यक्ति से संपर्क था जिसके साथ हुआ रहना चाहती है। वह भी शादीशुदा है। वह दिल्ली में मजदूरी करता है। जैसे ही हमने महिला से बातचीत कराई दोनों ने आपस में बातचीत किया। दोनों एक दूसरे की बातों से संतुष्ट हुए हैं। अयोध्या से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई थी। उसके बाद महिला को नीचे उतर गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी हमारा उसे पर फोकस नहीं था। पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है जो भी तथ्य सामने आएंगे उसे हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।