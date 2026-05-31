31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

देवीपाटन रेंज में बड़ा फेरबदल: 92 उपनिरीक्षकों का तबादला, 36 को गोंडा से दूसरे जिलों में भेजा गया, देखें पूरी लिस्ट

Devipatan Transfer 92 Sub Inspectors: देवीपाटन रेंज में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। आईजी अमित पाठक ने गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में तैनात 92 उपनिरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। गोंडा के 36 दरोगाओं को अन्य जिलों में नई तैनाती दी गई है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

May 31, 2026

Police transfer

आईजी अमित पाठक फोटो (सोर्स विभाग X अकाउंट)

UP Police Transfer News: उत्तर प्रदेश के देवीपाटन रेंज में पुलिस विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक अमित पाठक ने रेंज के चार जिलों में तैनात 92 उपनिरीक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। इनमें गोंडा जिले के 36 उपनिरीक्षक भी शामिल हैं। जिन्हें बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी संबंधित अधिकारियों को सात दिन के भीतर कार्यमुक्त कर नई तैनाती स्थल पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

देवीपाटन परिक्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उपनिरीक्षकों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक अमित पाठक द्वारा जारी आदेश के अनुसार रेंज के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों में तैनात कुल 92 उपनिरीक्षकों को नई तैनाती दी गई है। स्थानांतरण उन पुलिसकर्मियों के किए गए हैं। जिन्होंने एक जिले में निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर ली थी। इसी क्रम में गोंडा जिले में कार्यरत 36 उपनिरीक्षकों को अन्य जिलों में भेजा गया है।

गोंडा से इन सब इंस्पेक्टर का हुआ तबादला

तबादले की लिस्ट में प्रदीप कुमार सिंह, अनिरुद्ध प्रसाद यादव, गंगादीन यादव और कोमल प्रसाद यादव को बलरामपुर में नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, मोहम्मद सरफराज खान, पशुपतिनाथ तिवारी, विश्वास कुमार चतुर्वेदी, सुरेंद्र कुमार और शैलेंद्र कुमार यादव को श्रावस्ती जनपद में तैनात किया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में उपनिरीक्षकों को बहराइच भेजा गया है।

दिग्विजय यादव, परशुराम सिंह, अखिलेश कुमार यादव, सुभाष यादव, राजेंद्र यादव, ज्ञानेश्वर प्रसाद, राजेश कुमार यादव, चंद्रिका यादव, अशोक कुमार सिंह, घनश्याम वर्मा और अन्य अधिकारी शामिल हैं। आईजी ने रेंज के एसपी को निर्देश दिया है कि स्थानांतरित सभी उपनिरीक्षकों को सात दिनों के भीतर कार्यमुक्त कर उनकी नई तैनाती वाले जिलों के लिए रवाना किया जाए। इसके साथ ही अनुपालन रिपोर्ट भी मुख्यालय को भेजी जाए।

बहराइच से कई उपनिरीक्षक गोंडा भेजे गए

दूसरी ओर बहराइच जिले से भी कई उपनिरीक्षकों को गोंडा स्थानांतरित किया गया है। इनमें श्रवण कुमार, कल्पना सिंह, जगन्नाथ यादव, ओंकार यादव, राजेश दुबे, गोपाल तिवारी, शैलेंद्र कुमार सोनकर और अहमद हुसैन प्रमुख हैं। आईजी अमित पाठक ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया नियमित प्रशासनिक व्यवस्था के तहत की गई है। उनका कहना है कि पुलिस बल में संतुलन बनाए रखने और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए समय-समय पर ऐसे स्थानांतरण किए जाते हैं। रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें

बुलंदशहर में पेड़ पर एक ही फंदे से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका, बेटी की तलाश में भटक रहा था परिवार
बुलंदशहर
इस संबंध में जानकारी देते एसपी ग्रामीण फोटो सोर्स विभाग

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 May 2026 10:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / देवीपाटन रेंज में बड़ा फेरबदल: 92 उपनिरीक्षकों का तबादला, 36 को गोंडा से दूसरे जिलों में भेजा गया, देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Gonda News: नशे के खिलाफ गोंडा पुलिस का बड़ा एक्शन, नष्ट किया ₹41 करोड़ का ड्रग्स

मिर्जापुर चीनी मिल में अवैध मादक पदार्थ को नष्ट करते कर्मचारी मौजूद पुलिस फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

गोंडा में आधी रात एनकाउंटर: पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, साथी समेत तीन गिरफ्तार

पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

गोंडा का ‘कांपता’ ओवरब्रिज, हर दिन हजारों लोग दहशत में कर रहे सफर, 38 साल पहले हुआ था निर्माण

ओवरब्रिज
गोंडा

गोंडा में ‘मोहम्मद’ लिखावट वाला बकरा बना चर्चा का विषय, लाखों की कीमत ठुकराकर मालिक करेगा कुर्बानी

मोहम्मद लिखावट वाला बकरा फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

गोंडा में बच्ची का शव लेकर जा रही तेज रफ़्तार ऑटो डीसीएम में घुसी, दादी की मौत, बुजुर्ग का हाथ कटकर लटका, दो अन्य घायल

Accident
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.