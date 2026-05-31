देवीपाटन रेंज में बड़ा फेरबदल: 92 उपनिरीक्षकों का तबादला, 36 को गोंडा से दूसरे जिलों में भेजा गया, देखें पूरी लिस्ट

दूसरी ओर बहराइच जिले से भी कई उपनिरीक्षकों को गोंडा स्थानांतरित किया गया है। इनमें श्रवण कुमार, कल्पना सिंह, जगन्नाथ यादव, ओंकार यादव, राजेश दुबे, गोपाल तिवारी, शैलेंद्र कुमार सोनकर और अहमद हुसैन प्रमुख हैं। आईजी अमित पाठक ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया नियमित प्रशासनिक व्यवस्था के तहत की गई है। उनका कहना है कि पुलिस बल में संतुलन बनाए रखने और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए समय-समय पर ऐसे स्थानांतरण किए जाते हैं। रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।