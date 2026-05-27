गोंडा में बच्ची का शव लेकर जा रही तेज रफ़्तार ऑटो डीसीएम में घुसी, दादी की मौत, बुजुर्ग का हाथ कटकर लटका, दो अन्य घायल

गोंडा के देहात कोतवाली क्षेत्र के बालपुर जाट के पास मंगलवार देर रात करीब 11 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में नवजात बच्ची का शव लेकर घर लौट रही 65 वर्षीय मीरा देवी की मौत हो गई। जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। करनैलगंज क्षेत्र के सिकिहा गांव के रहने वाले अर्जुन तिवारी की पत्नी सविता को प्रसव के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके साथ परिवार की बुजुर्ग सदस्य मीरा देवी और आशा कार्यकर्ता पुष्पा सिंह भी मौजूद थीं। मंगलवार शाम सविता ने बच्ची को जन्म दिया। लेकिन हालत नाजुक होने के कारण नवजात की मौत हो गई। इसके बाद परिवार के लोग बच्ची का शव लेकर ऑटो से गांव लौट रहे थे। रास्ते में एक बुजुर्ग यात्री देवी दयाल तिवारी भी ऑटो में बैठ गए। आरोप है कि ऑटो चालक नशे में था। तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था।