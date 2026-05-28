गोंडा में ‘मोहम्मद’ लिखावट वाला बकरा बना चर्चा का विषय, लाखों की कीमत ठुकराकर मालिक करेगा कुर्बानी

उस्मान के अनुसार, कुछ समय पहले लोगों की नजर बकरे के शरीर पर बनी आकृति पर पड़ी। बकरे के बाईं ओर पेट पर ‘मोहम्मद’ जैसा शब्द दिखाई देता है। इसके बाद इलाके में इसकी चर्चा तेजी से फैल गई। आसपास के गांवों और दूसरे जिलों से भी लोग इस बकरे को देखने पहुंचने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बकरीद के मौके पर इस तरह के जानवरों को लोग खास नजर से देखते हैं। कई लोगों ने बकरे की कीमत लाखों और करोड़ों तक बताई। लेकिन उस्मान ने कहा कि वह इसे बेचने के बजाय खुद अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे।