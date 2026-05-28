गोंडा का ‘कांपता’ ओवरब्रिज, हर दिन हजारों लोग दहशत में कर रहे सफर, 38 साल पहले हुआ था निर्माण

स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी भारी ट्रक या बस पुल से गुजरती है। तो पूरा पुल हिलता महसूस होता है। इससे पुल पर चल रहे लोग सहम जाते हैं। पुल पर लगे कई ज्वाइंटर खुल चुके हैं। जिससे वाहनों को तेज झटके लगते हैं। कुछ हिस्सों में विभाग ने अस्थायी दीवार बनाकर काम चलाया है। लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है। इस पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए कई भारी वाहन नीचे भी गिर चुके हैं। राहत की बात रही कि घटना रात में हुई। नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद आसपास के दुकानदार और राहगीर और ज्यादा डरे हुए हैं।