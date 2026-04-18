मां बाराही मंदिर… यहां किसी प्रतिमा की नहीं, सुरंग की होती है पूजा, दर्शन मात्र से दूर होते हैं कष्ट

हम बात कर रहे हैं मां बाराही मंदिर की। मां का मंदिर हजारों साल पुराना है और आस्था भी उतनी ही मजबूत। मंदिर में मां बाराही देवी की प्रतिमा बड़े विशाल पत्थर के रूप में विराजमान है। पत्थर के नीचे एक छोटी सी जगह है, जहां निरंतर मां की ज्योति जलती रहती है। गर्भगृह में मां दुर्गा की अष्टभुजी प्रतिमा भी मौजूद है। मां बाराही देवी का शृंगार रोजाना लाल वस्त्रों और चूड़ियों से किया जाता है। यहां मां की कोई प्रतिमा मौजूद नहीं है, बल्कि सुरंग की पूजा की जाती है।