गोंडा में रास्ते के विवाद ने ली युवक की जान: पीपल के पेड़ के नीचे दिनदहाड़े हंसिए से काट डाला, गांव में फैली में सनसनी

बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद आरोपी राम श्रृंगार शुक्ला वहां पहुंचा। और फिर से विवाद शुरू हो गया। इस बार मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपने पास मौजूद हंसिए से अन्नू पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले के दौरान गले पर गंभीर चोट लगने से अन्नू दुबे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। गांव में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि छोटे-छोटे विवाद किस तरह हिंसक रूप लेकर जानलेवा बन जाते हैं। गांव में फिलहाल तनाव की स्थिति बनी हुई है। जिस पर पुलिस नजर बनाए हुए है।