गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा नियम लागू! अब शादी-भंडारे में ऐसे ही मिलेगा सिलेंडर, जानिए पूरी प्रक्रिया

गोंडा जिले में घरेलू और सार्वजनिक कार्यक्रमों में गैस सिलेंडर के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। इस संबंध में 15 एक अहम बैठक आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने की। बैठक में सभी गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि और एरिया मैनेजर भी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिए कि अब शादी, भागवत, मुंडन, भंडारा जैसे सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए कामर्शियल गैस सिलेंडर लेने की एक तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके तहत संबंधित व्यक्ति को एक निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा। जिसके साथ परिवार रजिस्टर की कॉपी लगानी जरूरी होगी। इसके अलावा आवेदन पत्र पर संबंधित विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी पंचायत (एडीओ पंचायत) और ग्राम पंचायत से सत्यापन और हस्ताक्षर कराना अनिवार्य किया गया है। बिना सत्यापन के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।