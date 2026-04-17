यूपी के इन 6 जिलों के यात्रियों पर डबल मार! अब लंबा सफर के साथ बढ़ा किराया, 2 महीने के लिए बंद हुआ पुल

इस बदलाव का सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार, किराया करीब 132 रुपये तक बढ़ गया है। देवीपाटन मंडल के लगभग 20 हजार यात्रियों को रोजाना कुल 26 लाख 40 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि बाराबंकी की ओर अस्थायी बस अड्डा शुरू कर दिया जाए। तो यात्री पीपा पुल को पैदल पार कर दूसरी ओर बस पकड़ सकते हैं। इससे यात्रियों को अतिरिक्त किराया देने से राहत मिल सकती है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि संजय सेतु पर मरम्मत कार्य पूरा होने में करीब दो महीने लगेंगे। तब तक लोगों को इसी वैकल्पिक व्यवस्था के सहारे सफर करना होगा। जिससे उनकी परेशानी और खर्च दोनों बढ़े रहेंगे।