गोंडा में भतीजे को बचाने कूदा चाचा, आग ने ले ली जान: सिलेंडर ब्लास्ट से उजड़ा परिवार, गांव में मातम

मोतीगंज थाना क्षेत्र के पिपरा भिटौरा गांव में शुक्रवार को अचानक लगी आग ने एक दर्दनाक हादसे का रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार, रमवापुर गांव निवासी सोनू के फूस के मकान में अज्ञात कारणों से आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरी झोपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। घर में रखा घरेलू एलपीजी सिलेंडर आग की तीव्र गर्मी सहन नहीं कर पाया और जोरदार धमाके के साथ फट गया। सिलेंडर विस्फोट के बाद आग और तेजी से फैल गई। जिससे वहां मौजूद सोनू बुरी तरह झुलसने लगा। अपने भतीजे को आग में घिरा देख 60 वर्षीय श्यामलाल ने बिना कुछ सोचे-समझे जान की परवाह किए बिना जलती झोपड़ी में छलांग लगा दी। उन्होंने किसी तरह सोनू को बाहर निकाल लिया। लेकिन खुद आग की लपटों में बुरी तरह फंस गए।