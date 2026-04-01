17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

गोंडा में भतीजे को बचाने कूदा चाचा, आग ने ले ली जान: सिलेंडर ब्लास्ट से उजड़ा परिवार, गांव में मातम

गोंडा के पिपरा भिटौरा गांव में झोपड़ी में लगी आग और सिलेंडर ब्लास्ट में 60 वर्षीय चाचा ने भतीजे को बचाने के लिए जान दे दी। युवक घायल है। गांव में शोक का माहौल है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Apr 17, 2026

रोते बिलखते परिजन सोर्स पत्रिका

रोते बिलखते परिजन सोर्स पत्रिका

गोण्डा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां झोपड़ी में लगी आग ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। आग की तेज लपटों के बीच सिलेंडर फटने से हालात और भयावह हो गए। भतीजे को बचाने के लिए आग में कूदे 60 वर्षीय चाचा की जलकर मौत हो गई, जबकि युवक किसी तरह बच गया।

मोतीगंज थाना क्षेत्र के पिपरा भिटौरा गांव में शुक्रवार को अचानक लगी आग ने एक दर्दनाक हादसे का रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार, रमवापुर गांव निवासी सोनू के फूस के मकान में अज्ञात कारणों से आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरी झोपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। घर में रखा घरेलू एलपीजी सिलेंडर आग की तीव्र गर्मी सहन नहीं कर पाया और जोरदार धमाके के साथ फट गया। सिलेंडर विस्फोट के बाद आग और तेजी से फैल गई। जिससे वहां मौजूद सोनू बुरी तरह झुलसने लगा। अपने भतीजे को आग में घिरा देख 60 वर्षीय श्यामलाल ने बिना कुछ सोचे-समझे जान की परवाह किए बिना जलती झोपड़ी में छलांग लगा दी। उन्होंने किसी तरह सोनू को बाहर निकाल लिया। लेकिन खुद आग की लपटों में बुरी तरह फंस गए।

चाचा ने अपनी जान देकर भतीजे को बचाया

ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। गंभीर रूप से झुलसे श्यामलाल को बाहर निकाला गया। लेकिन उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल सोनू को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और सन्नाटा छा गया। एक ओर जहां परिवार ने अपने बुजुर्ग सदस्य को खो दिया। वहीं दूसरी ओर गांव वाले श्यामलाल के साहस की चर्चा कर रहे हैं। जिन्होंने अपनी जान देकर भतीजे को बचा लिया।

पुलिस आग लगने के कारणों कर रही जांच

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। साथ ही राजस्व विभाग की टीम को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Apr 2026 10:52 pm

Published on:

17 Apr 2026 10:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / गोंडा में भतीजे को बचाने कूदा चाचा, आग ने ले ली जान: सिलेंडर ब्लास्ट से उजड़ा परिवार, गांव में मातम

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोंडा में रास्ते के विवाद ने ली युवक की जान: पीपल के पेड़ के नीचे दिनदहाड़े हंसिए से काट डाला, गांव में फैली में सनसनी

घटना के बाद मौके पर जुटी भीड़ रोते बिलखते परिजन फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा नियम लागू! अब शादी-भंडारे में ऐसे ही मिलेगा सिलेंडर, जानिए पूरी प्रक्रिया

गैस को लेकर बैठक करती डीएम फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

यूपी के इन 6 जिलों के यात्रियों पर डबल मार! अब लंबा सफर के साथ बढ़ा किराया, 2 महीने के लिए बंद हुआ पुल

घाघरा घाट पुल 2 महीने के लिए बंद वैकल्पिक मार्ग पीपा पुल से गुजर रहे वाहन फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

गोंडा में चोरी की बोलेरो लिए घूम रहे थे लखनऊ और बाराबंकी के तीन शातिर, पुलिस ने पकड़ा तो खुले कई बड़े राज?

पकड़े गए आरोपों के साथ पुलिस टीम फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

गोंडा में चोरी की बोलेरो लिए घूम रहे थे लखनऊ और बाराबंकी के तीन शातिर, पुलिस ने पकड़ा तो खुले कई बड़े राज?

पकड़े गए आरोपों के साथ पुलिस टीम फोटो सोर्स विभाग
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.