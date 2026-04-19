सावधान! कहीं आप नामी प्रकाशकों के नाम की नकली किताबें तो नहीं पढ़ रहे… जानिए अब किताबों में फर्जीवाड़ा

गोंडा जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित पुरानी सब्जी मंडी में नकली किताबों के कारोबार का बड़ा मामला सामने आया है। नामी प्रकाशन कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों की शिकायत के आधार पर पुलिस और कंपनियों की संयुक्त टीम ने ‘अग्रवाल एंड संस’ नामक दुकान पर छापा मारकर 132 नकली किताबें बरामद कीं।

कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक श्रवण कुमार अग्रवाल ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया। टीम द्वारा दुकान और उससे जुड़े मकान के बाहरी कमरे की तलाशी ली गई। जहां विभिन्न प्रतिष्ठित प्रकाशकों की कई नकली किताबें मिलीं।