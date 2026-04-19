19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

सावधान! कहीं आप नामी प्रकाशकों के नाम की नकली किताबें तो नहीं पढ़ रहे… जानिए अब किताबों में फर्जीवाड़ा

नामी प्रकाशकों के नाम की नकली किताबों का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। इनमें कक्षा 9 और 10 तथा 12वी क्लास की 132 किताबें फर्जी पाई गई है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Apr 19, 2026

इसी दुकान पर पकड़ी गई नकली किताबें फोटो सोर्स पत्रिका

इसी दुकान पर पकड़ी गई नकली किताबें फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले में नकली किताबों के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। नामी प्रकाशन कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस और कंपनी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर के पुरानी सब्जी मंडी स्थित एक दुकान पर छापा मारा। इस दौरान कुल 132 नकली किताबें बरामद की गईं। पुलिस ने मामले में दुकान संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी और कॉपीराइट कानून के तहत एफआईआर दर्ज की है।

गोंडा जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित पुरानी सब्जी मंडी में नकली किताबों के कारोबार का बड़ा मामला सामने आया है। नामी प्रकाशन कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों की शिकायत के आधार पर पुलिस और कंपनियों की संयुक्त टीम ने ‘अग्रवाल एंड संस’ नामक दुकान पर छापा मारकर 132 नकली किताबें बरामद कीं।
कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक श्रवण कुमार अग्रवाल ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया। टीम द्वारा दुकान और उससे जुड़े मकान के बाहरी कमरे की तलाशी ली गई। जहां विभिन्न प्रतिष्ठित प्रकाशकों की कई नकली किताबें मिलीं।

इन नकली किताबों का पकड़ा गया जखीरा

बरामद पुस्तकों में एस. चंद एंड कंपनी लिमिटेड की कक्षा 9 और 10 की विज्ञान विषय की किताबें, ‘रेन एंड मार्टिन’ अंग्रेजी व्याकरण, तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की पुस्तकें शामिल हैं। इसके अलावा मैकग्रा हिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ‘इंडियन पॉलिटी’ (एम. लक्ष्मीकांत), स्पेक्ट्रम बुक्स की ‘आधुनिक भारत का इतिहास’ (राजीव अहीर) भी नकली पाई गईं। अविचल पब्लिशिंग कंपनी और धनपत राय पब्लिकेशंस की अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और गणित (आर.डी. शर्मा) की कई किताबें भी जब्त की गईं।

नकली होलोग्राम पेपर और बाइंडिंग कीगु णवत्ता भी बेहद खराब

जांच के दौरान यह सामने आया कि बरामद किताबों में कई पर नकली होलोग्राम लगे थे। जबकि कुछ पर होलोग्राम नहीं थे। इसके साथ ही इनकी प्रिंटिंग, पेपर और बाइंडिंग की गुणवत्ता भी बेहद खराब पाई गई। जिससे इनके नकली होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने सभी पुस्तकों की जब्ती सूची तैयार कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। प्रकाशन कंपनियों के प्रतिनिधियों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और कॉपीराइट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

किताब खरीदते समय उनकी गुणवत्ता जरूर चेक करें

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के गैरकानूनी कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है। कि वे किताबें खरीदते समय उनकी गुणवत्ता और प्रमाणिकता की जांच जरूर करें। ताकि इस प्रकार के फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Apr 2026 07:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / सावधान! कहीं आप नामी प्रकाशकों के नाम की नकली किताबें तो नहीं पढ़ रहे… जानिए अब किताबों में फर्जीवाड़ा

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एक गांव से उठी दो युवकों की अर्थी …तो रो पड़ा पूरा गांव तिलक समारोह में जाते समय बाइक गड्ढे में गिरने से दोनों की हुई मौत

दोनों मृतक की फाइल फोटो रोते परिजन फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

मां बाराही मंदिर… यहां किसी प्रतिमा की नहीं, सुरंग की होती है पूजा, दर्शन मात्र से दूर होते हैं कष्ट

maa barahi devi dham
गोंडा

शादी का सेहरा बांधने से पहले कफन में लिपटकर घर पहुंचा युवक… मातम में बदल गई शादी की खुशियां

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
गोंडा

गोंडा में भतीजे को बचाने कूदा चाचा, आग ने ले ली जान: सिलेंडर ब्लास्ट से उजड़ा परिवार, गांव में मातम

रोते बिलखते परिजन सोर्स पत्रिका
गोंडा

गोंडा में रास्ते के विवाद ने ली युवक की जान: पीपल के पेड़ के नीचे दिनदहाड़े हंसिए से काट डाला, गांव में फैली में सनसनी

घटना के बाद मौके पर जुटी भीड़ रोते बिलखते परिजन फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.