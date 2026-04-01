एक गांव से उठी दो युवकों की अर्थी …तो रो पड़ा पूरा गांव तिलक समारोह में जाते समय बाइक गड्ढे में गिरने से दोनों की हुई मौत

गोंडा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र के दिनारा गांव के दो युवकों की सड़क हादसे में मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। दोनों युवक शुक्रवार रात एक तिलक समारोह में शामिल होने के लिए बाइक से निकले थे। लेकिन रास्ते में ही उनकी जिंदगी खत्म हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, दिनारा गांव के रहने वाले 32 वर्षीय प्रमोद तिवारी उर्फ पप्पू और 30 वर्षीय नीरज शुक्ला एक ही बाइक पर सवार होकर राजगढ़ में आयोजित एक तिलक समारोह में जा रहे थे। जब वे राजापुर परसौरा के पास पहुंचे। तभी अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया। वह सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसा इतना गंभीर था कि प्रमोद तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि गंभीर रूप से घायल नीरज शुक्ला को अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।