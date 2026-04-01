गोंडा में हाईटेंशन लाइन से मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई, दो कर्मचारी सस्पेंड, अधिकारियों पर भी गिरी गाज

गोंडा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार कर्मचारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से 35 वर्षीय रंजीत तिवारी की मौत हो गई थी। जिसके बाद यह मामला गंभीर हो गया। रविवार को विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लाइनमैन दिनेश यादव और टेक्नीशियन अभिषेक रंजन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके अलावा संविदा पर कार्यरत अशोक विश्वकर्मा का दूसरे स्थान पर तबादला कर दिया गया है। वहीं क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर (जेई) कुलदीप यादव और सब डिविजनल ऑफिसर (एसडीओ) भरत सिंह को चार्जशीट जारी कर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं।