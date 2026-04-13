गोंडा के एक निजी अस्पताल में दो वार्ड बॉय के बीच विवाद सुलझाने पहुंचे मामा की चाकू मारकर हत्या

गोंडा के धानेपुर थाना क्षेत्र में बग्गी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में देर रात हिंसक घटना सामने आई। बेलहारी गांव के रहने वाले खाद विक्रेता आनंद पांडेय की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वह अपने भांजे के बीच चल रहे विवाद को खत्म कराने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन वहीं झगड़ा इतना बढ़ गया कि उनकी जान चली गई। जानकारी के मुताबिक, मृतक के भांजे सत्यप्रकाश शुक्ला अस्पताल में वार्ड बॉय के रूप में काम करते हैं। उसी अस्पताल में अनुपम शुक्ला नाम का एक अन्य युवक भी वार्ड बॉय है। दोनों के बीच काम को लेकर पहले अस्पताल के ग्रुप में कहासुनी हुई, जो बाद में आमने-सामने के विवाद में बदल गई।