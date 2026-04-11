हाईटेंशन तार बना मौत का कारण! पत्रकार की मौत के मामले में प्रशासन सख्त, मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश

प्रशासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जांच टीम इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच करेगी। इसमें तकनीकी पहलू, प्रशासनिक जिम्मेदारी और घटना के समय की परिस्थितियों को विस्तार से देखा जाएगा। खासतौर पर यह भी जांच की जाएगी कि कहीं किसी विभाग की लापरवाही या छोटी सी चूक इस हादसे की वजह तो नहीं बनी। जांच कमेटी को निर्देश दिए गए हैं कि वे 15 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अपर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा करें। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इधर, इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों और पत्रकार संगठनों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग उठाई जा रही है। ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।