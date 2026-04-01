पत्रकार की मौत के मामले में बिजली विभाग के मुख्य अभियंता समेत चार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

शुक्रवार सुबह हालात और ज्यादा खराब हो गए थे। बिजली का तार घर की छत के बेहद करीब आ गया था। रंजीत ने खतरे को देखते हुए आसपास के लोगों को सतर्क भी किया। वह पड़ोसियों को समझा ही रहे थे कि अचानक तेज आवाज के साथ हाईटेंशन तार टूटकर उनके ऊपर गिर गया। तार में दौड़ रहे तेज करंट ने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि रंजीत तिवारी जमीन पर पड़े हैं। और उनकी हालत बेहद गंभीर है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिवार में कोहराम मच गया। रंजीत अपने पीछे पत्नी और तीन छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। जिनका रो-रोकर बुरा हाल है।