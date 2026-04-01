यूपी में मतदाता सूची से नाम गायब, तो ऐसे भरें फॉर्म, जल्द शुरू होगी ऑनलाइन सुविधा जानिए पूरी डिटेल

मेहनोन विधानसभा पुरुष मतदाता 1,84,080 महिला 1,48,199 थर्ड जेंडर 6 कुल मतदाता 3,32,285, गोंडा सदर विधानसभा क्षेत्र पुरुष मतदाता की संख्या 1,52,574 महिला 1,28,654 थर्ड जेंडर 19 कुल मतदाता 2 लाख 81 हजार 247, कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र पुरुष मतदाता 2 लाख 2 हजार 4 सौ पांच महिला मतदाता 1,70,145 थर्ड जेंडर दो कुल मतदाता 3,72,552, कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र पुरुष मतदाता,1,69, 696 महिला मतदाता 1,41,954 थर्ड जेंडर 10 कुल मतदाता 3,11,660, तरबगंज विधानसभा क्षेत्र पुरुष मतदाता की संख्या 1,81,916 महिला मतदाता 1,50, 413 थर्ड जेंडर 11 कुल मतदाता 3,32,340 मनकापुर विधानसभा पुरुष मतदाता 1,59201 महिला मतदाता 1,31 635 कुल मतदाता 2,90,854, गौरा विधानसभा पुरुष मतदाता की संख्या 1,63,841 महिला मतदाता 1,30,850 थर्ड जेंडर एक कुल मतदाता 2,94,652, इस तरह देखा जाए तो गोंडा जिले के सात विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर 12,13,713 पुरुष मतदाता 10,01,868 महिला मतदाता तथा थर्ड जेंडर 49 जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 22 लाख 15 हजार 6 सौ तीस मतदाता है। यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें तो एसआईआर के पहले जिले में थे 25.52 लाख मतदाता थे।