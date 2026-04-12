दो बाइकों की टक्कर में युवक की मौत, एक झटके में बुझ गया घर का चिराग, चार जिंदगी अस्पताल में जंग लड़ रही

गोंडा जिले के कोतवाली क्षेत्र स्थित खरिका बगिया के पास शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसने कई परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया। बैरीपुर रामनाथ गांव रहने वाले कमल किशोर अपनी दुकान बंद कर गांव लौट रहे थे। उनके साथ गांव के ही अमित (18) और गोलू (17) भी बाइक पर सवार थे। तीनों जैसे ही खरिका बगिया के पास पहुंचे। तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही दूसरी बाइक से उनकी आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।