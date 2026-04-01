गोंडा में घर लौट रहे सर्राफा व्यापारी पर हमला, लूट में नाकाम बदमाशों ने मारी गोली… इलाके में मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले के छपिया थाना क्षेत्र में रविवार शाम एक सर्राफा व्यापारी पर बदमाशों ने हमला कर लूटपाट की कोशिश की। इस दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने गोली चला दी। जिससे व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान समर कसौधन (25) के रूप में हुई है। जो बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के बभनान वार्ड नंबर 7 का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि समर सिसईरानीपुर में अपनी ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं। और रोज की तरह दुकान बंद कर घर लौट रहे थे।

इसी दौरान फूलपुर चौराहे से करीब 100 मीटर पहले नहर के पास पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने पहले बंदूक के बट से उन पर हमला कर उन्हें घायल किया।