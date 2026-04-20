रेत माफिया से टकराने वाली सख्त आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल बनीं देवीपाटन की नई कमिश्नर

2010 बैच की आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम उत्तर प्रदेश की सबसे सख्त और चर्चित अफसरों में गिना जाता है। उनका जन्म 25 जून 1985 को हुआ और उन्होंने इंजीनियरिंग (कंप्यूटर साइंस) की पढ़ाई के बाद यूपीएससी परीक्षा में टॉप रैंक हासिल कर प्रशासनिक सेवा जॉइन की। दुर्गा शक्ति नागपाल पहली बार उस समय सुर्खियों में आईं जब ग्रेटर नोएडा में एसडीएम रहते हुए उन्होंने अवैध रेत खनन के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया। उन्होंने माफियाओं पर सख्ती दिखाई। कई ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और मशीनें जब्त कराईं। इस कार्रवाई के बाद उन्हें 2013 में निलंबित भी कर दिया गया था। लेकिन देशभर में विरोध के बाद उन्हें बहाल कर दिया गया। यही घटना उनकी पहचान को “लेडी सिंघम” के रूप में स्थापित कर गई।