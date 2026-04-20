पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव: 5 दरोगाओं का ट्रांसफर, कई चौकियों पर नई तैनाती… जानिए किसे कहां मिली जिम्मेदारी

पुलिस विभाग के अनुसार, यह बदलाव नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। जिसका मकसद कार्यप्रणाली में सुधार लाना और क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को मजबूत करना है। अधिकारियों का मानना है कि नई तैनाती से पुलिसकर्मियों में ऊर्जा आएगी। वे बेहतर तरीके से जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। पुलिस अधीक्षक ने सभी नवनियुक्त प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत अपने-अपने नए कार्यस्थल पर पहुंचकर काम शुरू करें। साथ ही उन्हें क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, जनता की शिकायतों का जल्द समाधान करने और कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा और अपराधों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिसकर्मियों को सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने के लिए कहा गया है। पुलिस विभाग को उम्मीद है कि इस फेरबदल के बाद जिले की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। तथा आम लोगों को बेहतर पुलिस सेवाएं मिल सकेंगी।