सावधान! अगर आप साइबर ठगी के शिकार हुए तो इन नंबरों पर करें कॉल, जानिए साइबर सुरक्षा 10 उपाय

गोण्डा जिले में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर की साइबर हेल्पडेस्क टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए ठगी का शिकार हुए एक व्यक्ति की पूरी रकम वापस दिलाई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश और अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अजीत कुमार रजक के मार्गदर्शन में की गई।

मामला मोहम्मद रसीद का है। जो पटेलनगर घोसियाना क्षेत्र के निवासी हैं। उनके साथ एक apk फाइल के जरिए साइबर ठगी की गई थी। जिसमें उनके खाते से 1,37,826.61 रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाना कोतवाली नगर की साइबर हेल्पडेस्क में दर्ज कराई।