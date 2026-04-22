गोंडा मंदिर से लौट रही थी खुशी… घर पहुंचने से पहले ही थम गई सांसे, सड़क हादसे ने छीन ली जिंदगी

गोंडा जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। जहां एक सड़क दुर्घटना ने एक हंसते-खेलते परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बांसगांव की रहने वाली खुशी तिवारी की एक हादसे में मौत हो गई। जिससे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार, खुशी तिवारी मंगलवार देर रात को बटौरा बाबा मंदिर में पूजा-अर्चना करने गई थीं। पूजा के बाद वह घर वापस लौट रही थीं। तभी रास्ते में कपूरपुर मोड़ के पास अचानक बाइक औऱ कार की टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवती गंभीर रूप से घायल हो गई।