बीजेपी नेता गोलीकांड: तीसरे दिन दर्ज कराया मुकदमा…स्कॉर्पियो पर ताबड़तोड़ फायरिंग पेट में लगी थीगोली

गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र में भाजपा से जुड़े जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह पर फायरिंग का मामला सामने आया है। घटना सोमवार रात करीब 9:40 बजे की बताई जा रही है। जब भूपेंद्र सिंह अपनी स्कॉर्पियो से गांव में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे।

रास्ते में कटहाघाट-डेहरास रोड के पास उन्होंने चार लोगों को खड़ा देखा। जैसे ही उनकी गाड़ी पास पहुंची। वहां मौजूद आरोपियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। हमले में एक गोली उनकी गाड़ी के शीशे को तोड़ते हुए अंदर घुस गई, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह पेड़ से टकरा गई। स्थिति संभालने के लिए भूपेंद्र सिंह गाड़ी से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसी दौरान हमलावरों ने दोबारा गोली चलाई। इस बार एक गोली उनके पेट में जा लगी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचने लगे। जिन्हें आता देख आरोपी वहां से फरार हो गए।