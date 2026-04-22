“एक्शन मोड में आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल: औचक निरीक्षण से हड़कंप, अधिकारियों को सख्त चेतावनी”

देवीपाटन मंडल में नवागत आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने कार्यभार संभालते ही प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने की दिशा में सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। बुधवार को उन्होंने आयुक्त कार्यालय परिसर में स्थित विभिन्न शाखाओं का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्यालयों की साफ-सफाई, अभिलेखों के रखरखाव और कर्मचारियों की कार्यशैली पर विशेष ध्यान दिया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यालय परिसर में स्वच्छता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नियमित रूप से रंगाई-पुताई कराने और कार्यस्थल को व्यवस्थित बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुव्यवस्थित कार्यालय न केवल कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। बल्कि आम जनता के बीच भी प्रशासन की सकारात्मक छवि बनाते हैं।