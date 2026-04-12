‘देह व्यापार कर रुपये लाओ, नहीं लाई तो…’, पत्नी बोली-एक बार तेजाब का भी कर चुका इस्तेमाल, घरेलू सामान भी बेच डाला

पीड़िता के अनुसार, उसका पति कोई काम-धंधा नहीं करता और पूरी तरह उस पर निर्भर है। महिला मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन-पोषण करती है, लेकिन पति अक्सर उससे पैसे की मांग करता है। जब वह पैसे देने में असमर्थ रहती है, तो वह उसे गलत रास्ते अपनाने के लिए दबाव डालता है। महिला का कहना है कि पति बार-बार उससे कहता है कि वह देह व्यापार कर पैसे लाए। महिला का कहना है कि उसका पति उसे धमकी देता है, '' देह व्यापार कर रुपये लाओ, नहीं लाई तो वह खुद जान दे देगा।''