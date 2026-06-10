यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने दी पीएम मोदी को बधाई, कहा- मजबूत इच्छाशक्ति से बदले देश के हालात

मंत्री सुरेश खन्ना अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि ये तमाम वो काम हैं जो साल 1952 से ही हो जाने चाहिए थे। लेकिन कभी किसी सरकार ने इतनी इच्छाशक्ति नहीं दिखाई। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद ही ये बड़े और कड़े फैसले सफलतापूर्वक साकार हो सके हैं। मंत्री सुरेश खन्ना ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के विजन और उनके कड़े फैसलों के कारण ही आज भारत पूरी दुनिया में मजबूत और अलग पहचान बना रहा है।