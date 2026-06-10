यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने दी पीएम मोदी को बधाई, कहा- मजबूत इच्छाशक्ति से बदले देश के हालात

मंत्री सुरेश खन्ना बोले पीएम मोदी ने बदल दी देश की दिशा और दशा (फोटो- पत्रिका)
Suresh Khanna On PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक और बड़ी उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री सुरेश खन्ना ने उन्हें बधाई देते हुए उनकी जमकर तारीफ की है। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में ऐसे असाधारण काम किए हैं जो पहले बिल्कुल नामुमकिन लगते थे।
यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद पर 4399 दिन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के 12 साल के इस शानदार कार्यकाल में देश ने अभूतपूर्व तरक्की देखी है। इस दौरान देश के लोगों ने वह सब हासिल किया है, जिसकी पहले सिर्फ कल्पना की जाती थी। सुरेश खन्ना के मुताबिक जो काम दशकों से रुके हुए थे वे मोदी सरकार के मजबूत इरादों के कारण हकीकत बन गए हैं।
सुरेश खन्ना ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाना, पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स यानी GST लागू करना और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाना। यह कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले हैं जिन्होंने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी।
मंत्री सुरेश खन्ना अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि ये तमाम वो काम हैं जो साल 1952 से ही हो जाने चाहिए थे। लेकिन कभी किसी सरकार ने इतनी इच्छाशक्ति नहीं दिखाई। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद ही ये बड़े और कड़े फैसले सफलतापूर्वक साकार हो सके हैं। मंत्री सुरेश खन्ना ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के विजन और उनके कड़े फैसलों के कारण ही आज भारत पूरी दुनिया में मजबूत और अलग पहचान बना रहा है।
बता दें लगातार तीसरी बार देश की कमान संभालने वाले PM मोदी ने पंडित नेहरू के 4398 दिनों तक पद पर रहने के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अब नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले देश के पहले नेता बन गए हैं। इस बड़ी उपलब्धि पर देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग