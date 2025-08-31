सेमरिया नाले पर सेतु बनाने टेंडर खुला, बारिश के बाद निर्माण होगा शुरू

Relief News : बोरी स्थित सेमरिया नाले पर 25 साल से सेतु निर्माण की मांग हो रही है। इसके लिए टेंडर खुल गया है। इस बारिश सीजन के बाद काम शुरू होने का दावा सेतु विभाग कर रहा है। लेकिन यहां की पुलिया पानी के तेज बहाव से बह गई। इसके कारण आवागमन पूरी तरह से ठप है। पुलिया की अस्थाई मरम्मत कराने की मांग ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से की है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई है। शासन-प्रशासन व जिम्मेदार विभाग ने मरम्मत नहीं कराई तो ग्रामीणों ने श्रमदान कर पुलिया की अस्थाई मरम्मत कराई, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी न हो। हालांकि बारिश सीजन के कारण मोटर साइकिल एवं बड़े वाहनों की आवाजाही बंद है।