सेमरिया नाले पर सेतु बनाने टेंडर खुला, बारिश के बाद निर्माण होगा शुरू

Relief News : बोरी स्थित सेमरिया नाले पर 25 साल से सेतु निर्माण की मांग हो रही है। इसके लिए टेंडर खुल गया है। इस बारिश सीजन के बाद काम शुरू होने का दावा सेतु विभाग कर रहा है। लेकिन यहां की पुलिया पानी के तेज बहाव से बह गई। इसके कारण आवागमन पूरी तरह से ठप है। पुलिया की अस्थाई मरम्मत कराने की मांग ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से की है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई है। शासन-प्रशासन व जिम्मेदार विभाग ने मरम्मत नहीं कराई तो ग्रामीणों ने श्रमदान कर पुलिया की अस्थाई मरम्मत कराई, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी न हो। हालांकि बारिश सीजन के कारण मोटर साइकिल एवं बड़े वाहनों की आवाजाही बंद है।
सेतु विभाग ने कहा कि टेंडर खुल गया है। जल्द काम शुरू होगा। बोरी-सेमरिया नाले पर 3 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से सेतु निर्माण किया जाएगा। इसकी लंबाई 75 मीटर और चौड़ाई 8.4 मीटर रहेगी। दोनों ओर 100-100 मीटर का एप्रोच रोड बनना प्रस्तावित है। ऊंचाई लगभग 8 मीटर रहेगी। सेतु निर्माण के लिए दो साल पहले ही जमीन व मिट्टी की जांच व सर्वे भी कर लिया गया है। विभाग ने ड्राइंग भी तैयार कर ली है।
सेमरिया नाले से होकर ग्राम हल्दी, बैलोदी, भेंगारी, चारवाही, पीपरछेड़ी, सोहतरा, भुसरेंगा, ढाबाडीह, पसौद, बोरी, खपरी, परसाही, निपानी, सोहपुर सहित आसपास के 20 गांव के लोग बालोद, लाटाबोड़ व गुंडरदेही मुख्यालय आना-जाना करते हैं। जिन्हें सेतु बनने के बाद राहत मिलेगी। बारिश सीजन में भी नियमित आना-जाना कर सकेंगे।
ग्रामीण नारद सेन, कुंजन लाल ने बताया कि बारिश के कारण नाले में आई बाढ़ के कारण पुलिया का एक हिस्सा बह गया है। इसकी जानकारी शासन व प्रशासन को भी दे दी गई है, लेकिन जिला प्रशासन ने आवाजाही के लिए अस्थाई साधन नहीं बना पाया है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि कम से कम आने जाने लायक मरम्मत करवा देते। इस पुलिया से होकर ग्रामीण खेत जाते हैं।
बारिश सीजन के बाद यहां काम शुरू होगा। पोल शिफ्टिंग के लिए चिन्हांकित कर दिया है। पोल शिफ्टिंग व मार्किंग भी की जाएगी। अब बारिश सीजन के समाप्त होने का इंतजार है।
ग्रामीण नारद सेन ने बताया कि जब सड़क व पुल ठीक था, तब यहां यात्री बस चल रही थी। पुल जर्जर हुए पांच साल हो चुके हैं, तब से इस मार्ग से यात्री बस का संचालन बंद है। बस संचालकों की माने तो बस संचालन करने में कोई आपत्ति नहीं है। बस सेमरिया नाले सेतु बना दिया जाए।