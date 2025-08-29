दल्ली चौक से मधु चौक तक डिवाइडर निर्माण पूरा, नाली निर्माण भी शुरू

सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के तहत जिला मुख्यालय के दल्ली चौक से लेकर मधु चौक तक डिवाइडर निर्माण पूरा हो चुका है। अब मधु चौक से सिद्धार्थ ट्रेडर्स तक डिवाइडर निर्माण के लिए खुदाई शुरू हो गई है। इसके बाद जयस्तंभ चौक से घड़ी चौक और फिर दल्ली चौक से घड़ी चौक तक डिवाइडर निर्माण होगा। दल्ली चौक से घड़ी चौक तक नाली निर्माण भी शुरू हो चुका है। लोकनिर्माण विभाग की माने तो सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट कार्य को पांच माह में पूरा करना है। एक माह पूरा हो चुका है। इस पूरे प्रोजेक्ट में विभाग कुल 8.9 करोड़ खर्च करेगा।