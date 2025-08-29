Patrika LogoSwitch to English

बालोद

दल्ली चौक से मधु चौक तक डिवाइडर निर्माण पूरा, नाली निर्माण भी शुरू

सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के तहत जिला मुख्यालय के दल्ली चौक से लेकर मधु चौक तक डिवाइडर निर्माण पूरा हो चुका है। अब मधु चौक से सिद्धार्थ ट्रेडर्स तक डिवाइडर निर्माण के लिए खुदाई शुरू हो गई है।

बालोद

Chandra Kishor Deshmukh

Aug 29, 2025

सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के तहत जिला मुख्यालय के दल्ली चौक से लेकर मधु चौक तक डिवाइडर निर्माण पूरा हो चुका है। अब मधु चौक से सिद्धार्थ ट्रेडर्स तक डिवाइडर निर्माण के लिए खुदाई शुरू हो गई है।

सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के तहत जिला मुख्यालय के दल्ली चौक से लेकर मधु चौक तक डिवाइडर निर्माण पूरा हो चुका है। अब मधु चौक से सिद्धार्थ ट्रेडर्स तक डिवाइडर निर्माण के लिए खुदाई शुरू हो गई है। इसके बाद जयस्तंभ चौक से घड़ी चौक और फिर दल्ली चौक से घड़ी चौक तक डिवाइडर निर्माण होगा। दल्ली चौक से घड़ी चौक तक नाली निर्माण भी शुरू हो चुका है। लोकनिर्माण विभाग की माने तो सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट कार्य को पांच माह में पूरा करना है। एक माह पूरा हो चुका है। इस पूरे प्रोजेक्ट में विभाग कुल 8.9 करोड़ खर्च करेगा।

गड्ढों से वाहन चालकों व राहगीरों को राहत नहीं

जिला मुख्यालय की सड़कों पर अभी गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। राहगीरों को भी इन गड्ढों से परेशानी हो रही है, लेकिन अभी इन गड्ढों से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मरम्मत के नाम पर विभाग ने गिट्टी-सीमेंट मसाला भरकर खानापूर्ति की है, लेकिन स्थिति जस के तस हो गई है।

दिसम्बर तक काम पूरा कराना है

इस प्रोजेक्ट के तहत काम अगस्त में शुरू हुआ है और अब पांच माह का कार्य दिसंबर में समाप्त होना है। बचे दिनों में डामरीकरण, डिवाइडर, सौंदर्यीकरण सहित लाइटिंग का कार्य भी कराना है। पीडब्ल्यूडी के अनुसार डिवाइडर की लंबाई लगभग 1400 मीटर रहेगी। चौड़ाई एक मीटर रहेगी। डिवाइडर के दोनों किनारे 5.50-5.50 मीटर तक डामरीकरण किया जाएगा। दोनों किनारे 1.50-1.50 मीटर में इंटरलॉकिंग ब्लॉक लगेगा।

दल्ली चौक से शुरू हुआ नाली निर्माण कार्य

वर्तमान में नाली निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। इन दिनों दल्ली चौक से घड़ी चौक तक नाली निर्माण शुरू हो गया है। हालांकि अभी बिजली पोल शिफ्टिंग का कार्य शुरू नहीं हुआ है। लोक निर्माण विभाग को कार्य में तेजी लाना होगा और गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है।

अक्सर मानसून में काम रहता है बंद, यहां जारी

समय पर काम को पूरा करना है, इसलिए डिवाइडर निर्माण जारी है। अक्सर बरसात के दिनों में निर्माण कार्य बंद रहता है। अब इस मार्ग से लगे हुए व्यापारियों व दुकानदारों को भी उम्मीद है निर्माण कार्य जल्द व समय पर पूरा होगा। डिवाइडर व नाली निर्माण के बाद सड़क चौड़ीकरण व डामरीकरण शुरू होगा।

समय पर काम पूरा करने के निर्देश

लोक निर्माण विभाग के ईई पूर्णिमा चंद्रा ने कहा कि सड़क सौंदर्यीकरण कार्य के तहत काम जारी है। समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

