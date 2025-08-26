ओनाकोना, तांदुला जलाशय और सियादेवी प्रमुख पर्यटक स्थल, लेकिन सुविधाओं की कमी

बालोद जिले में पर्यटन के कई क्षेत्र हैं, जिसमें ओनाकोना, तांदुला जलाशय व सियादेवी प्रमुख हैं। पर्यटन क्षेत्र पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण पर्यटकों में मायूसी है। जिला प्रशासन चाहे तो इसे बेहतर ढंग से विकसित कर सकता है। इसी तरह मणिपुर, अफगानिस्तान, नागालैंड जैसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले कब्र समूह जिले में हैं, लेकिन जिले के अधिकांश लोग अनजान है। जिला मुख्यालय से लगभग 17 किमी दूर ग्राम करकाभाट के महापाषाणिक स्थल लगभग 10 किमी की परिधि में फैला है। लगभग 3500 साल पुराने महापाषाण कालीन पुरातात्विक अवशेष, विशाल कब्र समूह से लोग अनजान है। पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र के बारे में लोगों को बताने पर्यटन विभाग के साथ मिलकर पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने की योजना बनाई थी लेकिन सब ठंडे बस्ते में है।