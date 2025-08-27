Jal Jeevan Mission : एक करोड़ से बनी टंकी स्तरहीन, पानी हो रहा सीपेज

बालोद जिले में जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न गांवों में पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है। कई गांवों में स्तरहीन टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसा ही मामला ग्राम रानीतराई (जुंगेरा) में सामने आया है। यहां एक करोड़ से टंकी बनाने, पाइपलाइन विस्तार सहित अन्य कार्य किए गए। इसकी जब टेस्टिंग की गई तो पता चला कि टंकी स्तरहीन है। पानी सीपेज होने लगा। पीएचई ने ठेकेदार से सवाल किया कि स्तरहीन निर्माण क्यों किया। इसे तोडऩे कहा। अब टंकी तोडऩे का कार्य एक माह से चल रहा है।