फॉर्म हाउस में जमी थी जुए की फड़, पुलिस ने घेराबंदी कर 16 को पकड़ा

ग्राम डंगनिया ग्रीन के कोया फार्म प्लाट न. 10 के लॉन में आरोपी पैसे की हारजीत का दांव लगाकर काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद फहीम पिता मोहम्मद सलील उम्र 38 साल निवासी गंजपारा दुर्ग, प्रमोद निवारे पिता रूखमन निवारे उम्र 37 साल निवासी चंगोराभांठा, टिकरापारा रायपुर, रोशन कुमार पिता रमेश कृपलानी उम्र 34 साल निवासी इंद्रप्रस्थ कालोनी रायपुर, अनिकेत लक्ष्यवाणी पिता स्व. बसंत उम्र 27 साल निवासी रतन कॉलोनी, दानीटोला, धमतरी, राजीव तिवारी पिता स्व. रामनरेश तिवारी उम्र 34 साल निवासी शक्ति बाजार रायपुर, केवलदास भारती पिता लक्ष्मीनारायण उम्र 30 साल निवासी कमल विहार रायपुर, नागेश्वर साहू पिता जुराखन साहू उम्र 29 साल निवासी कांदुल, मौदहापारा रायपुर, ओमप्रकाश चंद्रा पिता नेगीलाल चंद्रा उम्र 32 साल निवासी देवसागर भटगांव सारंगगढ़-बिलाईगढ़, जितेन्द्र सिंधी पिता रमेश कुमार उम्र 32 साल निवासी इंद्रप्रस्थ मस्जिद के पास रायपुर, मनीष पटेल पिता क्षीरसागर पटेल उम्र 30 साल निवासी लाखेनगर रायपुर, संजय महेश्वरी पिता मोहनलाल उम्र 50 साल निवासी गंजपारा दुर्ग, पप्पू साहू पिता कमल साहू उम्र 38 साल निवासी राजीव नगर दुर्ग, हेमलाल ढीमर पिता शंतानु ढीमर उम्र 26 साल निवासी रूआबांधा दुर्ग, परमानंद कुर्रे पिता जीवनलाल कुरे उम्र 30 साल निवासी हंचलपुर अर्जुनी धमतरी, कमलेश साहू पिता बाबूलाल साहू उम्र 54 साल निवासी बोरियाखुर्द रायपुर, जितेन्द्र सिंह महेन्द्र प्रताप उम्र 32 साल निवासी बोरियाखुर्द रायपुर को पकडा गया।