फॉर्म हाउस में जमी थी जुए की फड़, पुलिस ने घेराबंदी कर 16 को पकड़ा

गुंडरदेही पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। रविवार की रात 9-10 बजे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने डंगनिया स्थित ग्रीन के कोया फार्म हाउस की घेराबंदी कर छापा मारा और 16 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें दुर्ग, रायपुर और धमतरी जिले के जुआरी शामिल हैं। इनके पास से आठ लाख नगद, तीन कार और ताश पत्ती बरामद किया गया।
गुंडरदेही पुलिस के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ पर पता चला कि फार्म हाउस में पहली बार जुआ खेला। फार्म हाउस में जुआ खेलने की योजना कुछ सप्ताह से चल रही थी। सभी की सहमति के बाद देर शाम को फार्म हाउस कार से पहुंचे।
ग्राम डंगनिया मुख्य मार्ग से यह फार्म हाउस लगभग दो किमी अंदर और सुनसान है। इस वजह से यहां जुआ खेल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर जुआरियों पर कार्रवाई से फार्म हाउस भी सवालों के घेरे में है। अंदेशा है कि पहले भी जुआरियों का जमावड़ा यहां रहा होगा।
ग्राम डंगनिया ग्रीन के कोया फार्म प्लाट न. 10 के लॉन में आरोपी पैसे की हारजीत का दांव लगाकर काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद फहीम पिता मोहम्मद सलील उम्र 38 साल निवासी गंजपारा दुर्ग, प्रमोद निवारे पिता रूखमन निवारे उम्र 37 साल निवासी चंगोराभांठा, टिकरापारा रायपुर, रोशन कुमार पिता रमेश कृपलानी उम्र 34 साल निवासी इंद्रप्रस्थ कालोनी रायपुर, अनिकेत लक्ष्यवाणी पिता स्व. बसंत उम्र 27 साल निवासी रतन कॉलोनी, दानीटोला, धमतरी, राजीव तिवारी पिता स्व. रामनरेश तिवारी उम्र 34 साल निवासी शक्ति बाजार रायपुर, केवलदास भारती पिता लक्ष्मीनारायण उम्र 30 साल निवासी कमल विहार रायपुर, नागेश्वर साहू पिता जुराखन साहू उम्र 29 साल निवासी कांदुल, मौदहापारा रायपुर, ओमप्रकाश चंद्रा पिता नेगीलाल चंद्रा उम्र 32 साल निवासी देवसागर भटगांव सारंगगढ़-बिलाईगढ़, जितेन्द्र सिंधी पिता रमेश कुमार उम्र 32 साल निवासी इंद्रप्रस्थ मस्जिद के पास रायपुर, मनीष पटेल पिता क्षीरसागर पटेल उम्र 30 साल निवासी लाखेनगर रायपुर, संजय महेश्वरी पिता मोहनलाल उम्र 50 साल निवासी गंजपारा दुर्ग, पप्पू साहू पिता कमल साहू उम्र 38 साल निवासी राजीव नगर दुर्ग, हेमलाल ढीमर पिता शंतानु ढीमर उम्र 26 साल निवासी रूआबांधा दुर्ग, परमानंद कुर्रे पिता जीवनलाल कुरे उम्र 30 साल निवासी हंचलपुर अर्जुनी धमतरी, कमलेश साहू पिता बाबूलाल साहू उम्र 54 साल निवासी बोरियाखुर्द रायपुर, जितेन्द्र सिंह महेन्द्र प्रताप उम्र 32 साल निवासी बोरियाखुर्द रायपुर को पकडा गया।
आरोपियों के पास से कुल 8 लाख एक हजार 200 रुपए नगदी, 52 पत्ती ताश व कार क्रमांक सीजी 04 एन एक्स 6004, सीजी 07 सी क्यू 8747, सीजी 04 एनजी 6086 को बरामद किया गया। आरोपियो के विरूद्ध धारा 3 (2), छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
कार्रवाई में उपनिरीक्षक मनीष शेंडे, प्रधान आरक्षक योगेश सिन्हा, प्रधान आरक्षक, जसवंत जांगड़े, प्रधानआरक्षक कमलेश रावटे, आरक्षक यशवंत देशमुख, आरक्षक विकास साहू, आरक्षक मनीष तिवारी, आरक्षक जगदीश बघमार, आरक्षक सत्यप्रकाश यादव का योगदान रहा।