तीजा पर्व : महिलाओं ने खाया करूभात, आज रहेंगी निर्जला व्रत

Teeja festival: तीज पर्व पर पति की दीर्घायु के लिए उपवास शुरू करने महिलाओं ने सोमवार की रात करेले की सब्जी खाकर (करूभात) रस्म निभाई। उन्हें आसपास घरों से न्योता मिला। कई गांवों में ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से तीज मनाने आई महिलाओं को करूभात खिलाया। सोमवार को भी तीजहारिन के आने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। तीज को लेकर महिलाओं में भी उत्साह नजर आ रहा है। जिले के कुछ गांव में महिलाओं के लिए विविध आयोजन भी हुए।