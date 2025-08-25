Patrika LogoSwitch to English

बालोद

तीजा पर्व : महिलाओं ने खाया करूभात, आज रहेंगी निर्जला व्रत

तीज पर्व पर पति की दीर्घायु के लिए उपवास शुरू करने महिलाओं ने सोमवार की रात करेले की सब्जी खाकर (करूभात) रस्म निभाई। उन्हें आसपास घरों से न्योता मिला। कई गांवों में ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से तीज मनाने आई महिलाओं को करूभात खिलाया।

बालोद

Chandra Kishor Deshmukh

Aug 25, 2025

तीज पर्व पर पति की दीर्घायु के लिए उपवास शुरू करने महिलाओं ने सोमवार की रात करेले की सब्जी खाकर (करूभात) रस्म निभाई। उन्हें आसपास घरों से न्योता मिला। कई गांवों में ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से तीज मनाने आई महिलाओं को करूभात खिलाया।

Teeja festival: तीज पर्व पर पति की दीर्घायु के लिए उपवास शुरू करने महिलाओं ने सोमवार की रात करेले की सब्जी खाकर (करूभात) रस्म निभाई। उन्हें आसपास घरों से न्योता मिला। कई गांवों में ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से तीज मनाने आई महिलाओं को करूभात खिलाया। सोमवार को भी तीजहारिन के आने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। तीज को लेकर महिलाओं में भी उत्साह नजर आ रहा है। जिले के कुछ गांव में महिलाओं के लिए विविध आयोजन भी हुए।

बसों और ट्रेनों में भीड़, ट्रेन में महिला यात्री का तीन हजार रुपए चोरी

इधर करूभात खाने व तीज मनाने सोमवार को भी तीजहारिनों के मायके जाने का सिलसिला जारी रहा। इसके कारण बसों व ट्रेनों में लोगों की अच्छी भीड़ देखी गई। सफर में परेशानी उठानी पड़ी। ट्रेन में एक महिला यात्री का पर्स चोरी हो गया, उसमें तीन हजार रुपए थे। हालांकि बस स्टैंड में असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए पुलिस तैनात रही।

मायके आकर सहेलियों से मिलीं महिलाएं

महिलाएं अपने मायके आने के बाद परिवार व अपनी पुरानी सहेलियों से मेल मुलाकात करती रहीं। रात को हाथों में मेहंदी लगाई और श्रृंगार की तैयारी की। ब्यूटी पार्लर में भी महिलाओं की भीड़ देखी गई।

यह भी पढ़ें :

बस डेढ़ फीट और… फिर छलक जाएगा तांदुला

सुबह पूजा के बाद शुरू होगा निर्जला उपवास

महिलाएं मंगलवार की सुबह पूजा के बाद निर्जला उपवास शुरू करेंगी। दिनभर श्रृंगार व पूजा की तैयारी के बाद रात को भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा कर व्रत रखेंगी। बुधवार को पुन: विधि विधान से पूजा के बाद भोजन कर व्रत तोड़ेंगी।

यह भी पढ़ें :

CG Traditional Festival : पोरा-जांता व नंदी बैल की पूजा कर ठेठरी-खुरमी का लगाया भोग

बाजार में तीज पर लौटी रौनक

तीज पर शहर के बाजारों में भीड़ शुरू हो गई है। बाजार गुलजार रहा। मंगलवार व बुधवार को ज्यादा भीड़ होगी। महिलाएं साड़ी, कपड़े, श्रृंगार के सामान चूड़ी, कंगन, कास्टमेटिक सामानों की खरीदी कर रही हैं। पर्व को लेकर जिला मुख्यालय का बाजार सज कर तैयार है। व्यापारियों को भी अच्छी ग्राहकी की उम्मीद है।

Updated on:

25 Aug 2025 11:02 pm

Published on:

25 Aug 2025 10:59 pm

तीजा पर्व : महिलाओं ने खाया करूभात, आज रहेंगी निर्जला व्रत

