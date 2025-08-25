तीजा पर्व : महिलाओं ने खाया करूभात, आज रहेंगी निर्जला व्रत

Teeja festival: तीज पर्व पर पति की दीर्घायु के लिए उपवास शुरू करने महिलाओं ने सोमवार की रात करेले की सब्जी खाकर (करूभात) रस्म निभाई। उन्हें आसपास घरों से न्योता मिला। कई गांवों में ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से तीज मनाने आई महिलाओं को करूभात खिलाया। सोमवार को भी तीजहारिन के आने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। तीज को लेकर महिलाओं में भी उत्साह नजर आ रहा है। जिले के कुछ गांव में महिलाओं के लिए विविध आयोजन भी हुए।
इधर करूभात खाने व तीज मनाने सोमवार को भी तीजहारिनों के मायके जाने का सिलसिला जारी रहा। इसके कारण बसों व ट्रेनों में लोगों की अच्छी भीड़ देखी गई। सफर में परेशानी उठानी पड़ी। ट्रेन में एक महिला यात्री का पर्स चोरी हो गया, उसमें तीन हजार रुपए थे। हालांकि बस स्टैंड में असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए पुलिस तैनात रही।
महिलाएं अपने मायके आने के बाद परिवार व अपनी पुरानी सहेलियों से मेल मुलाकात करती रहीं। रात को हाथों में मेहंदी लगाई और श्रृंगार की तैयारी की। ब्यूटी पार्लर में भी महिलाओं की भीड़ देखी गई।
महिलाएं मंगलवार की सुबह पूजा के बाद निर्जला उपवास शुरू करेंगी। दिनभर श्रृंगार व पूजा की तैयारी के बाद रात को भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा कर व्रत रखेंगी। बुधवार को पुन: विधि विधान से पूजा के बाद भोजन कर व्रत तोड़ेंगी।
तीज पर शहर के बाजारों में भीड़ शुरू हो गई है। बाजार गुलजार रहा। मंगलवार व बुधवार को ज्यादा भीड़ होगी। महिलाएं साड़ी, कपड़े, श्रृंगार के सामान चूड़ी, कंगन, कास्टमेटिक सामानों की खरीदी कर रही हैं। पर्व को लेकर जिला मुख्यालय का बाजार सज कर तैयार है। व्यापारियों को भी अच्छी ग्राहकी की उम्मीद है।