CG Traditional Festival : पोरा-जांता व नंदी बैल की पूजा कर ठेठरी-खुरमी का लगाया भोग

पोला को लेकर कुछ दिन पहले से त्योहारी माहौल नजर आने लगा था। बाजार में बड़ी संख्या में नंदी बैल बिकने पहुंचे थे। लोगों ने बच्चों के लिए नंदी बैल, चूकी पोरा व अन्य सामानों की खरीदारी की। त्योहार को लेकर छोटे बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला। घरों में नंदी बैल की विधि-विधानपूर्वक से पूजा-अर्चना की गई। बच्चों ने अपने बैलों की सजावट भी की थी। कई बच्चे बैलों की रेस लगाते रहे तो कई लोगों ने दिनभर नंदी बैल लेकर घूमने के बाद एक-दूसरे के लिए बैल के साथ टक्कर भी कराई। ये साबित किया कि किसका बैल अधिक मजबूत है।