cg Crime News : सूने मकान से जेवरात चोरी करने वाले अंतरजिला गिरोह के चार आरोपी गिरफ्तार

थाना गुंडरदेही के अंतर्गत ग्राम ओटेबंद के सूने मकान में 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरातों की चोरी करने वाले अंतरजिला गिरोह के चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जे भेज दिया है। सभी आरोपी दुर्ग जिला के भिलाई के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक 26 दिसंबर 2025 को ओटेबंद में मकान का ताला तोड़कर चोरी की गई थी। सूचना पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। धारा 331(4), 305 (ए) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल के निर्देश पर एसडीओपी गुंडरदेही राजेश बागड़े के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी गुंडरेदही नवीन बोरकर के नेतृत्व में साइबर सेल बालोद व थाना की विशेष टीम गठित की गई। टीम ने त्रिनयन ऐप से सीसीटीवी कैमरा फुटेज प्राप्त किया। संदिग्ध आटो में कुछ व्यक्ति दिखे, जो घटना के दिन समय पर मौजूद थे। टीम ने गुंडरदेही, ओटेबंद, अंडा, दुर्ग, भिलाई लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों का एनालिसिस किया। तकनीकी टीम ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर कार्य किया। टीम रात दिन भिलाई के आसपास कैम्प कर संदिग्ध ऑटो की पहचान करने का प्रयास किया। ऑटो का नम्बर प्लेट फर्जी पाया गया। अंधेरे के कारण सभी के चेहरे स्पष्ट नहीं थे। टीम ने कड़ी मेहनत कर 3 आरोपियों को चिन्हांकित कर भिलाई से गिरफ्तार किया।
अब्दुल वहीद उर्फ तलवार पिता अब्दुल हामिद (43) पता गुरु घासीदास नगर जामुल हाल सुपेला इमाम चौक भिलाई जिला दुर्ग। लितेश टंडन पिता अंकलहा दास (30) पता शारदा पारा कैंप 2 भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग। प्रेम शंकर साहू पिता संतोष साहू (24) पता शारदा पारा कैंप 2 थाना छावनी भिलाई जिला दुर्ग। पीयूष कुमार नंदी उर्फ सत्यम पिता स्व. सुबोतो कुमार नंदी (25) पता शारदा पारा कबीर कुट्टी कैंप-2 भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग। इन आरोपियों पर अन्य मामलों में संबंधित थाने में मामले दर्ज हैं।
आरोपियों के कब्जे से सोने का छोटा लॉकेट 10 नग वाला 3 ग्राम, सोने का बड़ा लॉकेट चैन के साथ 16 ग्राम, सोने का झुमका, 6 ग्राम जुमला वजनी 25 ग्राम कीमती 2 लाख 50 हजार रुपए, चांदी की पायल 16 नग कुल 380 ग्राम, चांदी का सिक्का 6 नग कीमती 50 हजार कुल जुमला 3 लाख रुपए बरामद किया गया। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त एक नग कटर, ऑटो सीजी 04 एमएस 1464 को जब्त किया है।
