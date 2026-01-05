cg Crime News : सूने मकान से जेवरात चोरी करने वाले अंतरजिला गिरोह के चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल के निर्देश पर एसडीओपी गुंडरदेही राजेश बागड़े के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी गुंडरेदही नवीन बोरकर के नेतृत्व में साइबर सेल बालोद व थाना की विशेष टीम गठित की गई। टीम ने त्रिनयन ऐप से सीसीटीवी कैमरा फुटेज प्राप्त किया। संदिग्ध आटो में कुछ व्यक्ति दिखे, जो घटना के दिन समय पर मौजूद थे। टीम ने गुंडरदेही, ओटेबंद, अंडा, दुर्ग, भिलाई लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों का एनालिसिस किया। तकनीकी टीम ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर कार्य किया। टीम रात दिन भिलाई के आसपास कैम्प कर संदिग्ध ऑटो की पहचान करने का प्रयास किया। ऑटो का नम्बर प्लेट फर्जी पाया गया। अंधेरे के कारण सभी के चेहरे स्पष्ट नहीं थे। टीम ने कड़ी मेहनत कर 3 आरोपियों को चिन्हांकित कर भिलाई से गिरफ्तार किया।