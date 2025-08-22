Cyber ​​fraud: बीएसपी रिटायर कर्मचारी से पीएम किसान निधि के नाम से ठगी, तीन आरोपी बिहार से गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक प्रार्थी के बयान के आधार पर उसके वाट्सऐप में पीएम किसान एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक कर लिया। उसके मोबाइल नंबर से सिम का क्लोन तैयार कर प्रार्थी के नाम से ई-सिम जनरेट किया। उसके नंबर से ओटीपी लेकर फोन पे जनरेट कर अलग-अलग यूपीआई के माध्मय से ऑनलाइन रकम ट्रांसफर किया गया। प्रार्थी के बैंक खाते का एनालिसिस करने पर विभिन्न ऐप के माध्यम से रकम ट्रांसफर किया गया। आरोपियों के संदेही बैंक खातों और अन्य जानकारी जुटा कर टीम जमुई रवाना की गई। मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। आरोपियों में बताया कि उन्होंने कैसे ठगी को अंजाम दिया। तीनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।