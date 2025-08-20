स्वास्थ्य मंत्री जी… जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 25 पद खाली

बालोद जिले में सर्वसुविधायुक्त जिला और मातृ शिशु अस्पताल इन दिनों चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। पर्याप्त चिकित्सकों की भर्ती नहीं हो पाई है। जिससे छोटे - छोटे केस भी रेफर करने पड़ रहे हैं। जिला अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक जिला अस्पताल में विशेषज्ञ व मेडिकल ऑफिसर चिकित्सकों के कुल 53 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान 28 डॉक्टर ही कार्यरत है। वहीं 25 डॉक्टर के पद अभी भी रिक्त हैं। निश्चेतना रोग विशेषज्ञ की निजी अस्पताल से सेवा ली जा रही है।