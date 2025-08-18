जर्जर स्कूल भवन तोड़ते समय गिरी छत, पांच मजदूर घायल

ग्राम पंचायत ने जर्जर स्कूल भवन को तोडऩे का ठेका दिया था। पांच मजदूर सोमवार की सुबह 10 बजे भवन की छत में चढ़कर तोड़ रहे थे। कुछ देर बाद छत भरभराकर गिर गई और सभी मजदूर गिर गए। बताया जा रहा है कि मजदूर बिना सुरक्षा के भवन को तोडऩे का कार्य कर रहे थे। पुलिस और शिक्षा विभाग मामले की जानकारी ले रहे हैं। मामले की जानकारी लेने सरपंच से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला।