Farmer Worried : उम्मीद से कम बारिश, खेतों में सूखने लगी फसल

बालोद जिले में इस मानसून सीजन अब तक उम्मीद से कम बारिश हुई है, जिससे किसान चिंतित है। इन दिनों खंड वर्षा की स्थिति है। अब तक औसत 669 मिमी बारिश हुई है। कम बारिश की वजह से जिले के अर्जुंदा क्षेत्र में धान सूखने की स्थिति में है। किसान नालों व डबरी से मोटरपंप लगाकर सिंचाई करने को मजबूर हो गए हैं। कई किसान ऐसे हैं, जो अपने निजी बोर से सिंचाई कर रहे हैं।