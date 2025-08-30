Patrika LogoSwitch to English

बालोद

Road accident : सड़क दुर्घटना में मृत पिता-पुत्री की एक साथ निकली अर्थी, इस माह सड़क हादसों में 17 लोगों की गई जान

बालोद जिले में सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहींं ले रही हैं। शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे डौंडीलोहारा ब्लॉक के ग्राम अछोली के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मोटर साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में बेटी व पिता की मौत हो गई, जिसमें 10 साल की मासूम बच्ची नैना नेताम व मोटरसाइकिल चालक पिता सुरेश नेताम उम्र 40 साल की मौत हो गई।

बालोद

Chandra Kishor Deshmukh

Aug 30, 2025

बालोद जिले में सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहींं ले रही हैं। शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे डौंडीलोहारा ब्लॉक के ग्राम अछोली के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मोटर साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में बेटी व पिता की मौत हो गई, जिसमें 10 साल की मासूम बच्ची नैना नेताम व मोटरसाइकिल चालक पिता सुरेश नेताम उम्र 40 साल की मौत हो गई।

बालोद जिले में सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहींं ले रही हैं। शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे डौंडीलोहारा ब्लॉक के ग्राम अछोली के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मोटर साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में बेटी व पिता की मौत हो गई, जिसमें 10 साल की मासूम बच्ची नैना नेताम व मोटरसाइकिल चालक पिता सुरेश नेताम उम्र 40 साल की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से ट्रक चालक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद घटना स्थल में लोगों की भीड़ जुट गई, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई। बेटी व पिता की मौत के बाद नैना की मां व परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। एक जनवरी से अब तक 399 सड़क दुर्घटना हो चुकी हैं और 158 लोगों की जान चली गई। वहीं 367 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं।

एक साथ हुई बेटी व पिता का अंतिम संस्कार

शनिवार को बेटी नैना व उनके पिता सुरेश के शव का पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौप दिया गया। गृह ग्राम कोंडे के मुक्तिधाम में बाप-बेटी का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। गांव में जब एक साथ पिता व बेटी की अर्थी निकाली गई तो पूरा गांव रो पड़ा।

दल्ली चौक से मधु चौक तक डिवाइडर निर्माण पूरा, नाली निर्माण भी शुरू

तेज रफ्तार वाहन चलाना बन रहा मौत का कारण

सड़क दुर्घटनाओं में जितने भी हादसे में मौतें हुई हैं। वह तेज रफ्तार वाहन चलाने के कारण हुई हैं। शुक्रवार शाम हुई दुर्घटना में भी ट्रक काफी तेज रफ्तार में थी। तेज रफ्तार वाहन से मोटर साइकिल की टक्कर हुई तो मोटरसाइकिल के दो टुकड़े हो गए।

इस माह 41 दुर्घटनाओं में 17 लोगों की मौत

पुलिस विभाग की मानें तो इस अगस्त माह में ही 29 अगस्त तक की स्थिति में 41 सड़क दुर्घटनाएं पूरे जिले भर में हुई हैं और इन सड़क दुर्घटनाओं में कुल 17 लोगों की मौत हुई है व 31 लोग घायल हुए हैं। रफ्तार पर लगाम लगाने पुलिस विभाग द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है लेकिन दुर्घटनाओं में कमी नहींं आ रही है बल्कि दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ते क्रम पर है।

Jal Jeevan Mission : एक करोड़ से बनी टंकी स्तरहीन, पानी हो रहा सीपेज

आठ माह में ही 399 सड़क दुर्घटनाओं में 158 लोगों की मौत

विभागीय जानकारी के मुताबिक जनवरी माह से इस अगस्त माह तक यानी कुल आठ माह में 399 सड़क दुर्घटना हो चुकी है और 158 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 367 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं।

यातायात नियम के तहत चलाएं वाहन

जिला यातायात प्रभारी नवीन बोरकर ने बताया कि अधिकतर सड़क दुर्घटना तेज रफ्तार व शराब के नशे में वाहन चलाने के कारण हो रही है। लगातार लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यातायात नियमों के तहत वाहन चलाने निर्देश भी दिया जा रहा है।

Updated on:

30 Aug 2025 11:22 pm

Published on:

30 Aug 2025 11:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Road accident : सड़क दुर्घटना में मृत पिता-पुत्री की एक साथ निकली अर्थी, इस माह सड़क हादसों में 17 लोगों की गई जान

