Road accident : सड़क दुर्घटना में मृत पिता-पुत्री की एक साथ निकली अर्थी, इस माह सड़क हादसों में 17 लोगों की गई जान

बालोद जिले में सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहींं ले रही हैं। शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे डौंडीलोहारा ब्लॉक के ग्राम अछोली के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मोटर साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में बेटी व पिता की मौत हो गई, जिसमें 10 साल की मासूम बच्ची नैना नेताम व मोटरसाइकिल चालक पिता सुरेश नेताम उम्र 40 साल की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से ट्रक चालक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद घटना स्थल में लोगों की भीड़ जुट गई, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई। बेटी व पिता की मौत के बाद नैना की मां व परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। एक जनवरी से अब तक 399 सड़क दुर्घटना हो चुकी हैं और 158 लोगों की जान चली गई। वहीं 367 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं।