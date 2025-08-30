Road accident : सड़क दुर्घटना में मृत पिता-पुत्री की एक साथ निकली अर्थी, इस माह सड़क हादसों में 17 लोगों की गई जान

बालोद जिले में सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहींं ले रही हैं। शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे डौंडीलोहारा ब्लॉक के ग्राम अछोली के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मोटर साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में बेटी व पिता की मौत हो गई, जिसमें 10 साल की मासूम बच्ची नैना नेताम व मोटरसाइकिल चालक पिता सुरेश नेताम उम्र 40 साल की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से ट्रक चालक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद घटना स्थल में लोगों की भीड़ जुट गई, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई। बेटी व पिता की मौत के बाद नैना की मां व परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। एक जनवरी से अब तक 399 सड़क दुर्घटना हो चुकी हैं और 158 लोगों की जान चली गई। वहीं 367 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं।
शनिवार को बेटी नैना व उनके पिता सुरेश के शव का पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौप दिया गया। गृह ग्राम कोंडे के मुक्तिधाम में बाप-बेटी का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। गांव में जब एक साथ पिता व बेटी की अर्थी निकाली गई तो पूरा गांव रो पड़ा।
यह भी पढ़ें :
सड़क दुर्घटनाओं में जितने भी हादसे में मौतें हुई हैं। वह तेज रफ्तार वाहन चलाने के कारण हुई हैं। शुक्रवार शाम हुई दुर्घटना में भी ट्रक काफी तेज रफ्तार में थी। तेज रफ्तार वाहन से मोटर साइकिल की टक्कर हुई तो मोटरसाइकिल के दो टुकड़े हो गए।
पुलिस विभाग की मानें तो इस अगस्त माह में ही 29 अगस्त तक की स्थिति में 41 सड़क दुर्घटनाएं पूरे जिले भर में हुई हैं और इन सड़क दुर्घटनाओं में कुल 17 लोगों की मौत हुई है व 31 लोग घायल हुए हैं। रफ्तार पर लगाम लगाने पुलिस विभाग द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है लेकिन दुर्घटनाओं में कमी नहींं आ रही है बल्कि दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ते क्रम पर है।
यह भी पढ़ें :
विभागीय जानकारी के मुताबिक जनवरी माह से इस अगस्त माह तक यानी कुल आठ माह में 399 सड़क दुर्घटना हो चुकी है और 158 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 367 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं।
जिला यातायात प्रभारी नवीन बोरकर ने बताया कि अधिकतर सड़क दुर्घटना तेज रफ्तार व शराब के नशे में वाहन चलाने के कारण हो रही है। लगातार लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यातायात नियमों के तहत वाहन चलाने निर्देश भी दिया जा रहा है।