यूपी में कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे ने पत्नी के सीने में मारी गोली, खुद का भी भेजा उड़ाया…परिजनों में मचा कोहराम

जानकारी के मुताबिक डाहिनी गांव के रहने वाले राकेश यादव के पिता जगदीश यादव 1980 से 1985 तक कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में राकेश यादव सुभाष तिराहा, शिकोहाबाद में रहते थे। राकेश भी गांव के प्रधान रह चुके हैं इसके साथ ही वह एक इंटर कॉलेज के मैनेजर भी थे। परिजनों के मुताबिक कॉलेज में लगभग ढाई लाख रुपए के गबन के मामले में उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। शनिवार को इसी मामले की तारीख होने की वजह से वह कोर्ट गए थे।