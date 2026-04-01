चीखते रहे परिजन, भाग गया चालक… ऑक्सीजन और डीजल खत्म होने से एंबुलेंस में तड़पकर युवक ने दम तोड़ा

रामपुर के थाना शहजादनगर क्षेत्र के अहमदनगर जिबाई गांव के कुलदीप सिंह (38) किसान थे। परिवार में पत्नी, 8 वर्षीय बेटा और 11 वर्षीय बेटी हैं। बुधवार रात करीब 10 बजे कुलदीप बाइक से खेत पर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।