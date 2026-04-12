अब जेल में कटेगी रातें! बिजनौर पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ शातिर अपराधी, लूट के लिए की थी बुजुर्ग महिला की हत्या

Bijnor Police Encounter: बिजनौर जिले के शेरकोट क्षेत्र में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस सनसनीखेज वारदात के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतका का मोबाइल फोन, नकदी, अवैध हथियार और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है।