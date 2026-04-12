12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

अब जेल में कटेगी रातें! बिजनौर पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ शातिर अपराधी, लूट के लिए की थी बुजुर्ग महिला की हत्या

Bijnor Murder: यूपी के बिजनौर में बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। लूट के इरादे से की गई इस वारदात में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसके कब्जे से नकदी, मोबाइल, अवैध तमंचा व बाइक बरामद हुई है।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Apr 12, 2026

bijnor murder accused encounter arrest

बिजनौर पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ शातिर अपराधी | AI Generated Image

Bijnor Police Encounter: बिजनौर जिले के शेरकोट क्षेत्र में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस सनसनीखेज वारदात के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतका का मोबाइल फोन, नकदी, अवैध हथियार और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है।

जंगल में मिला था बुजुर्ग महिला का शव

यह मामला 11 अप्रैल का है, जब शेरकोट-अफजलगढ़ मार्ग के पास हाईवे से करीब 200 मीटर अंदर जंगल में 70 वर्षीय कश्मीरी देवी का शव बरामद हुआ था। वह नई बस्ती कालागढ़, थाना अफजलगढ़ की रहने वाली थीं। शव पर चोट के गंभीर निशान पाए गए थे, जिससे हत्या की आशंका जताई गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

सीसीटीवी से आरोपी तक पहुंची पुलिस

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला। इसी दौरान नहटौर थाना क्षेत्र के नोंधा निवासी जीशान पुत्र शराफत का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या की पूरी कहानी बताई।

आरोपी ने कबूला खौफनाक अपराध

पूछताछ में आरोपी जीशान ने बताया कि उसने कश्मीरी देवी को धामपुर के कामिला आइस अस्पताल से लिफ्ट दी थी। रास्ते में वह उन्हें अफजलगढ़ हाईवे पर सगाई वाली पुलिया के पास ले गया, जहां उसने लूट का प्रयास किया। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने पत्थर से वार कर उनकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।

बरामदगी के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़

शनिवार रात पुलिस आरोपी को उसकी निशानदेही पर घटनास्थल और बरामदगी के लिए लेकर गई थी। इसी दौरान आरोपी ने छिपाए गए तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल में भर्ती कराया।

हथियार, नकदी और वाहन बरामद

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2000 रुपये नकद, एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और हत्या में प्रयुक्त पत्थर बरामद किया है। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल की गई स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ के मामले में अलग से मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Apr 2026 09:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / अब जेल में कटेगी रातें! बिजनौर पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ शातिर अपराधी, लूट के लिए की थी बुजुर्ग महिला की हत्या

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

70 साल का इंतजार खत्म! बंटवारे में आए परिवारों को जमीन पर मालिकाना हक, बिजनौर के 3856 परिवार को राहत

bijnor refugee land ownership rights up
बिजनोर

400 चोरियों का ‘मास्टरमाइंड’ गिरफ्तार: तालाब में बिछाया जाल, डंठल के सहारे मौत को मात दे रहा था शातिर चोर

mastermind thief bijnor arrest
बिजनोर

बिजनौर बना यूपी का इंडस्ट्रियल पावरहाउस: 750 करोड़ निवेश से ‘विदुर की धरती’ की नई तस्वीर

bijnor industrial hub agrysto investment up
बिजनोर

5 घंटे तक पानी में छिपा रहा…कमल की डंडी से लेता रहा सांस, ऐसे पुलिस के हाथ लगा 400 चोरियों का मास्टर माइंड

बिजनोर

Bijnor News: नई नौकरी की खुशी मातम में बदली, संविदा पर आए ड्राइवर ने रोडवेज बस के भीतर ही लगा ली फांसी

bijnor bus driver suicide roadways case
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.